بوتين : انتصار الأسد أمر واقعي و المعارضة تعرقل تشكيل اللجنة الدستورية

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة السورية خرجت منتصرة من الصراع في البلاد، لكنها لا تفرض شروطا على المعارضة بشأن اللجنة الدستورية وليست هي من يعرقل تشكيل هذه اللجنة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات منتدى "الحزام والطريق" في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت: "المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة وهذا الأمر صحيح وواقعي"، لكن هذه الحكومة لا تحاول فرض موقفها فيما يتعلق بقوام اللجنة الدستورية.

وأشار بوتين إلى أن "الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة... ولا يحق لأحد القول إن الأسد يتهرب من تشكيل هذه اللجنة"، مضيفا: "أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك".

كما عزا الرئيس الروسي تعثر تشكيل اللجنة الدستورية أيضا إلى وجود "ضغـط خـارجي

وأضاف بوتين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وفيما يتعلق بالوضع في إدلب شمال سوريا، قال بوتين إنه لا يستبعد إجراء عملية عسكرية هناك، لكن الوقت غير ملائم الآن إذ يجب الأخذ بالاعتبار الأوضاع الإنسانية ووجود مدنيين في هذه المنطقة.

و قال بوتين، إنه " لا يستبعد شن عملية عسكرية شاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا، لكن الوقت غير ملائم الآن " .

وأضاف الرئيس الروسي أن على قوات بلاده، التي تدعم الجيش السوري، الاستمرار في المعركة ضد الإرهاب في إدلب، مؤكدا على ضرورة التفكير في المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل في إدلب، محذرا الإرهابيين هناك من أنه في حال استمروا في تنفيذ هجمات، فإنهم سيواجهون ردا وسيتعرضون لضربات، مضيفا: "لقد شعروا بحقيقة ذلك".

يذكر أن الرئيس الروسي يزور الصين حاليا للمشاركة في الدورة الثانية لقمة “الحزام والطريق” التي تعقد في بكين بمشاركة رؤساء 37 دولة و150 وزيرا من أنحاء العالم.

المصدر وكالات