زيدان ينفي تقارير حول مغادرة فاران وبيل ولورينتي النادي الملكي

جهينة نيوز

في معرض نفي مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، التقارير الرائجة بشأن مغادرة رافائيل فاران ولاعبين آخرين صفوف النادي الملكي، خلال الانتقالات الصيفية القادمة أكد زيدان أنه الشخص الوحيد الذي يقرر في مصير اللاعبين.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زيدان سيعمل مع طاقمه، في نهاية الموسم الجاري، على تقييم كل اللاعبين، قبل أن يقول كلمته الأخيرة بشأن كل واحد فيهم

و أشارت الصحيفة إلى أن فاران، البالغ من العمر 26 عاما، لم يتحدث أبدا لزيدان عن نيته في مغادرة الريال، وتابعت "المدرب الفرنسي سيكون الشخص الوحيد الذي يقرر ويحسم مصير كل اللاعبين".

الشائعات لاحقت أيضا اللاعب الشاب ماركوس لورينتي، الذي لم يظهر كثيرا مع النادي الملكي خلال هذا الموسم، خصوصا بعد قدوم المدرب صاحب الـ46 عاما.

وبالرغم من ذلك، إلا أن زيدان يبدو أنه لا يفكر في الاستغناء عن خدماته، إذ قال في وقت سابق إن تواجد لورينتي مهم داخل التشكيلة، مضيفا "حتى لو فكرنا في بيعه، فإن العقد سيتضمن خيار إعادة الشراء".

وبخصوص اللاعب الويلزي غاريث بيل، أضافت الصحيفة أن زيدان لا يزال مترددا بشأنه، حيث ترجح تقارير إعلامية مقربة من الفريق إمكانية مغادرته، خصوصا بعد تلقيه عرضين من الصين وإنكلترا.