البدء بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل إنارة شوارع وأحياء مدينة تدمر والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية

جهينة نيوز

بدأت ورشات فرع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل إنارة شوارع وأحياء مدينة تدمر والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية والتي خربها تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحاره من المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هانس دعاس في تصريح لسانا أن تكلفة هذا المشروع الذي يتم من خلاله استخدام أجهزة الليد والصوديوم في الإنارة 70 مليون ليرة سورية لافتا إلى أنه ستتم خلال المشروع إعادة تأهيل إنارة شوارع وأحياء مدينة تدمر وإنارة الشارع الرئيسي المار داخل منطقة تدمر الأثرية بهدف تمكين السياح من زيارة المواقع التاريخية ليلا.

وبين دعاس أن مدة تنفيذ المشروع أربعة أشهر وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين الخدمات اللازمة لعودة المزيد من الأهالي إلى مدينة تدمر والاستقرار فيها.

وينفذ فرع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات في المنطقة الوسطى مشاريع نوعية في مجال الطاقات البديلة إضافة إلى إعادة تأهيل ‏الإنارة العامة للطريق الدولي حمص-حماة لمصلحة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص ‏ومشروع إعادة تأهيل الإنارة في حي الوعر لمصلحة مجلس مدينة حمص وغيرها.

واستعاد الجيش العربي السوري مطلع آذار من عام 2017 السيطرة على مدينة تدمر بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.