بوتين: مستمرون بدعم سورية في حربها على الإرهاب

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعم بلاده لسورية في حربها على الإرهاب.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في منتدى الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين: لا يمكن السماح ببقاء الإرهابيين في إدلب ومستمرون بدعم سورية في حربها على الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ناقشا الأوضاع في سورية وليبيا وفنزويلا.

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم إنه تم خلال الاجتماع الثنائي بين بوتين وشي جين في بكين تبادل الآراء حول القضايا الدولية مثل الأوضاع في سورية وليبيا وفنزويلا إضافة إلى مناقشة تطورات المشاريع التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين.

يذكر أن الرئيس الروسي يزور الصين حاليا للمشاركة في الدورة الثانية لقمة “الحزام والطريق” التي تعقد في بكين بمشاركة رؤساء 37 دولة و150 وزيرا من أنحاء العالم.