فاديا خطاب زوجة المختار في باب الحارة

جهينة نيوز

شارفت الفنانة فاديا خطاب على الانتهاء من تصوير مشاهدها في الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وبينت خطاب أنها تجسد شخصية "أم رسمي" زوجة مختار حارة الصالحية (صالح الحايك)، مشيرة إلى أن هذه الشخصية طيبة وحنونة وزوجة وأمّ مثالية، وتساهم بحل مشكلات أهالي الحارة.

وأكدت أنها تشارك في عملين شاميين آخرين، الأول "شوارع الشام العتيقة " بشخصية "أم شاكر" المرأة المناضلة والثائرة والقوية والمدمنة على حب الشام، أما الثاني فهو الجزء الرابع من "عطر الشام" وهي مستمرة بشخصية "أم حسان" التي أدتها في الأجزاء الثلاثة السابقة.