معين شريف يغني شارة "دقيقة صمت"

جهينة نيوز

اختارت شركة "صبّاح أخوان" الفنان معين شريف لغناء شارة المسلسل الرمضاني "دقيقة صمت".

الشارة ستحمل عنوان "يا دني" وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، ومن المُقرّر صدورها خلال الأيّام القليلة المُقبلة.

وصف المُنتج صادق الصبّاح صوت الفنان معين شريف بـ"الصوت الخطير"، مُعتبراً أنّ "حضوره الفني في هذا العمل هو إضافة كبيرة"، مُشيراً إلى أنّه "صديق عزيز على الصعيد الشخصيّ وتربطهما علاقة متينة عُمرها سنوات".

يُذكر أنّ فريق عمل مُسلسل "دقيقة صمت" قد دخل في المراحل الأخيرة من التصوير، والعمل من بطولة الممثلين عابد فهد وستيفاني صليبا وإخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتي "صبّاح أخوان" و"إيبلا".