طائر ببغاء في قبضة العدالة البرازيلية.. والسبب؟

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة البرازيلية ببغاء قام بفعل مفاجئ لها وسلمته لحديقة حيوانات محلية، حيث سيمضي 3 أشهر في تعلم الطيران قبل إطلاق سراحه

وفي التفاصيل، فإن الشرطة كانت تقوم بحملة مكافحة لتجار المخدرات وقام الببغاء بتحذير أصحاب المنزل المستهدف من وصول الشرطة من أجل اعتقالهم، إذ أنه أخذ يصرخ "أمي، شرطة" لتحذيرهم.

وخلال مداهمة الشرطة لمنزل أسرة تجار مخدرات في ولاية بياوي البرازيلية، وجد رجال الشرطة أنفسهم أمام ببغاء يصرخ "أمي، الشرطة"، من أجل تحذير أصحاب المنزل من وصول الشرطة.

وبين رجال الشرطة أنه يبدو أن تجار المخدرات دربوا الببغاء ليكون مخبرا لهم يراقب قدوم الشرطة، إذ أنه بدأ في الصراخ بمجرد رؤية رجال الأمن.

الغريب في الأمر أن الببغاء أصبح صامتا تماما بعد اعتقاله وفصله عن الأهالي المعتقلين.

يذكر أن الببغاء ليس أول حيوان يستغل في عمليات تجارة المخدرات في البرازيل، رغم أن كل الحيوانات التي احتجزت قبله كانت من الزواحف.

واحتجزت الشرطة عام 2008 تمساحين صغيرين، خلال مداهمتها لمقر عصابة مخدرات في فافيلا، غرب ريو دي جانيرو، واكتشفت أن المجرمين كانوا يطعمونهما جثث أعدائهم، على الرغم من أن والد أحد المتورطين زعم أن العصابة حاولت ذلك، لكن التمساح رفض أكل الجثة.