مقتل 15شخصاً بتفجير انتحاري خلال مداهمة لإرهابيين في سريلانكا واعتقال 20 مشبوهاً

جهينة نيوز

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم ستة أطفال إثر تفجير إرهابيين أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن في شرق سريلانكا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة السريلانكية قولها اليوم إن ثلاثة رجال أقدموا على تفجير متفجرات ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يعتقد أنه مخبأ آمن لإرهابيين قرب منطقة كالموناي الليلة الماضية مضيفة “عثر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين يشتبه أيضا في أنهم انتحاريون”.

وأعلن متحدث باسم الجيش السريلانكي أمس أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات الأمن ومجموعة من الأشخاص شرق سريلانكا خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة على خلفية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدة مناطق من البلاد الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوها بالتورط في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة كولومبو الأحد الماضي أثناء قداديس عيد الفصح.

ونقل التلفزيون السيريلانكي عن الشرطة قولها إنه “تم اعتقال 20 مشبوها في عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة السيريلانكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وكانت السلطات السريلانكية أوقفت 40 شخصا على خلفية التفجيرات الثمانية الإرهابية ومن بينها اثنان على الأقل انتحاريان والتي استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء احتفالات عيد الفصح يوم الأحد الماضي في مناطق مختلفة من سريلانكا وأودت بحياة 395 شخصا وأدت لإصابة مئات آخرين.