إصابة مدني بجروح جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف على محيط مدينة مصياف

جهينة نيوز

أصيب مدني بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف بريف حماة الشمالي في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي المتاخم للحدود الإدارية مع إدلب استهدفت صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية مدينة مصياف سقطت جميعها في محيط المدينة.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أسفرت عن إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واستهدفت المجموعات الإرهابية الأربعاء الماضي بالقذائف الصاروخية مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأحداث أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والبنى التحتية.

إلى ذلك بين الوكالة أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر اطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.