تحذير من هجمات إرهابية جديدة في سريلانكا

السبت, 27 نيسان 2019 الساعة 10:00 | سياسة, عالمي

تحذير من هجمات إرهابية جديدة في سريلانكا

جهينة نيوز

حذرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت، من تخطيط الجماعات الإرهابية لهجمات جديدة محتملة في سريلانكا، وأوصت المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى هذا البلد.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا".

ووقعت يوم الأحد الماضي سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح عيد الفصح ووفقا للبيانات الأخيرة، لقي 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520.

ونقلت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية عن مصدر في الجيش قوله، إن ثلاثة انفجارات وقعت في مدينة كالموناي شرقي البلاد أمس الجمعة.

المصدر: نوفوستي


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