بخماسية نظيفة .. ليفربول يتصدر الدوري الإنكليزي مؤقتا

جهينة نيوز

انتزع ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز "مؤقتا"، بفوز كبير ومستحق على هيديرسفيلد تاون 5-0، اليوم الجمعة، على ملعب "أنفيلد رود" في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين.

وحسم ليفربول نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، وفرض مهاجماه الدوليان المصري محمد صلاح وساديو مانيه نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما لثنائية الأول في الدقيقتين 45+1 و83، والثاني في الدقيقتين 23 و66، فيما افتتح الغيني نابي كيتا التسجيل في الثانية الخامسة عشرة، ليكون الفوز بنكهة إفريقية.

وانفرد صلاح بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام مانيه الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجمي أرسنال الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ومانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في غلة قياسية في تاريخه في الدوري، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يستضيف بيرنلي الأحد، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد صاحب المركز الأخير وأول الهابطين عند 14 نقطة.