أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود اليوم4/27: جريء، صريح، قوي، ترفض النجدة والهروب وقت الشدة، تحب التجربة، فكاهي، تواجه الصعاب والأزمات بهدوء، الفترة القادمة عقود جديدة، للبعض استلام مركز عمل وادارة واتصالات مكتوبة، للبعض أمور عاطفية متضاربة، للبعض أنشطة وأعمال تجارية وعقارات تسير بسهولة، الأشهر الخامس والسادس والسابع طريق سهل ونجاحات فرص للترقية والتوسع والميراث.

برج الحمل: تنجح وسط مجموعة وتكون متميز ويلاحظ المحيطين مزاياك الادارية وحسن التصرف، تفرح بالمعطيات والمستجدات تجد دعم المقربين، لقاء مهم تلبي دعوة تمارس سحرك، تعيش مناخ من التفاهم، افعالك اليوم مؤثرة بحياتك فيما بعد.

برج الثور: قضايا عملية ومفاجئات مباغتة ومشاكل قديمة تعود للظهور، نهارك متعب على صعيد العمل تشعر ببعض العرقلة، تحفظ وابتعد عن التحديات تجنب مشكلة مع مدير وتعامل بدبلوماسية، للبعض فرص عمل نزلة اسواق.

برج الجوزاء: اجواء بالمجمل ايجابية الضغط أقل، نهار حلو للتنقلات واتصالات مصالحة ومبادرة ايجابية تقلب الاوضاع وتتسوى الامور تلقائيا لصالحك، تراجع حساباتك وتبدأ مشروعك، نهار واعد أوراق معاملات استقبال وتوديع زوار.

برج السرطان: وضعك اليوم أفضل فترة ممتازة للتعبير تناقش موضوع مالي مشترك، تتخلص من تعقيدات وتراجع نفسي، تبذل جهود مضاعفة في مسألة استقصاء بعض المعلومات وتزيل التباسات، تفكر بسفر، للبعض أمور مالية ادارية فواتير واستحقاقات.

برج الأسد: تعيش تناقض وتشعر بشيء من الاضطراب، يمدحك البعض وتسمع كلام لاتعرف التصرف معهم، نصيحة انت بحاجة للشريك العاطفي يطمئن قلبك، أعمال كبيرة بانتظارك لا تعيش تناقض وحالة شكوك مع الشريك، افتح عينيك.

برج العذراء: انتبه على صحتك ولا تجازف في أي مجال وتجنب المواجهات مع الآخرين، تكتم ولا تتسرع في انجاز أعمالك، حاول اقناع الآخرين بمخططاتك لا تؤجل مهماتك احرص عليها، اعمل بجد حتى تبلغ اهدافك، خذ قسط من الراحة بين الفترات.

برج الميزان: محظوظ ومرتاح تعالج مشاريعك، نهار حلو تعيش في اطار التسلية بعيد عن الجدية، لا تتسرع بقراراتك، يحملك نهارك أوضاع جيدة وبعض الآمال والمفاجأت السعيدة، للبعض مسؤول عن تغيرات مفاجاة على صعيد أولاد انتبه على سلامتهم، لا تثير المشاكل العاطفية بانتظارك خبر عاطفي يسعدك.

برج العقرب: تشهد فترة صعبة من الصباح توتر في محيطك المنزلي والعائلي، تعيش تناقض ونزاعات وشكوك وانفعالات، للبعض عمليات بيع وشراء لا تقدم عليها، الفترة تحمل اجواء ضغط مهني شخصي، للبعض تصليح اعطال.

برج القوس: علاقاتك مع المقربين جيدة الأجواء مريحة، تبدو اليوم نشيط ومندفع نحو الطرف المقابل او جهة تعمل لديها، لحسن حظك تسير امورك على خط مستقيم، رحلة سفرة قصيرة دعوات اجتماعات، يوم مناسب للدراسة والتنقلات.

برج الجدي: ألقي نظرة سريعة على أمورك المالية نهار يحمل فرصة مالية، جرب تبدأ بتنفيذ قراراتك السابقة التي تؤثر على اوضاعك المالية، مصاريف اضبط ميزانيتك، تتلقى هدايا وتسمع خبر حلو يسعدك.

برج الدلو: القمر ببرجك تتحرر من المعاكسة تستعيد هدوئك وتسيطر على اوضاع، حيويتك عالية تشعر براحة الاوضاع تتغير بصورة مفاجئة وايجابية، تبدو واثق من نفسك تتخلى عن افكار سوداء ومبادئ سيئة قادر على الاقناع.

برج الحوت: ترفع صوتك تعترض على وضع تثور لبعض الاعتبارات، لذلك انتبه من الوقوع بفخ هذا اليوم وقاوم التعب حتى تنتصر على كل الجهات وتتفادى النوايا السيئة والعروض الواهية، تكتم واخفي السر، تأقلم مع الأوضاع حتى تمضي الفترة، انتبه على صحتك، نهار بطيء بالنسبة الك.