استمرار المظاهرات المطالبة بطرد ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي

جهينة نيوز:

تواصلت اليوم الاحتجاجات المنددة بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية حيث خرج أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي اليوم بمظاهرات طالبت بطرد هذه الميليشيات من المنطقة.

وأفادت مصادر أهلية بأن “الاحتجاجات ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية تجددت اليوم في الريف الشمالي لدير الزور حيث شهدت مدينة البصيرة خروج الأهالي بمظاهرات احتجاجية مطالبة بخروج ميليشيا “قسد” من قراهم ومن كامل مناطق انتشارها حيث انتشرت الفوضى وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط من قبل هذه الميليشيات والشركات التي تتعامل معها”.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية في المنطقة وسط إضراب عام وإغلاق للمحال التجارية مجددين مطالبهم بطرد ميليشيا “قسد” من مناطقهم.

وخرجت خلال اليومين الماضيين مظاهرات واسعة احتجاجا على ممارسات ميليشيا “قسد” في مدينة البصيرة وقرية العزبة إضافة إلى قرى محيميدة والحصان وسفيرة تحتانى وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.