رصد أول هزة على كوكب المريخ

جهينة نيوز:

رصد المسبار الفرنسي "سييس" المتواجد على سطح المريخ أول هزة زلزالية على سطح الكوكب الأحمر، ما قد يساهم في التعرف أكثر على أصول هذا الكوكب.

ويعمل الباحثون على معرفة سبب الهزة التي رصدت في 6 أبريل/نيسان والتأكد من أنها جاءت من داخل الكوكب.

وفي كانون الأول/ديسمبر، هبط المسبار الفرنسي "سييس" الشبيه بالقبة والذي تشغِّله وكالة الفضاء الفرنسية إلى سطح المريخ بواسطة مركبة "إنسايت" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.

وتقيس أدوات هذا المسبار الهزات السطحية الناتجة عن الطقس لكنها أيضا قادرة على اكتشاف الحركة من أعماق الكوكب الناتجة عن النيازك

ويأمل الفريق بأن يكون قادراً على جمع المعلومات حول النشاط في مركز المريخ، بهدف الحصول على فكرة عن تكوينه قبل مليارات السنين.

وقال الباحث فيليب لونيون: "إنه أمر رائع أن نحصل في النهاية على دليل على أنه لا يزال هناك نشاط زلزالي على المريخ". وأضاف: "انتظرنا هذا الزلزال لأشهر".

ووفق بروس بانيرد من "ناسا" اكتشاف الزلزال "يُمثل ولادة تخصص جديد: علم الزلازل على المريخ".

وقال الباحثون إنهم لا يزالون يعملون لتأكيد سبب الهزة التي رصدت في 6 نيسان/أبريل والتأكد من أنها جاءت من داخل الكوكب ولم تسببها الرياح أو غيرها من مصادر الضوضاء المضللة. ولفتوا إلى أن ثلاث إشارات أخرى مماثلة لكن أضعف من الهزات قد التقطها الجهاز.

المصدر رويترز