إحراق العلم التركي في لبنان

جهينة نيوز:

طالبت سفارة النظام التركي في بيروت، باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين عن إحراق العلم التركي خلال مسيرة حاشدة نظمتها الأحزاب الأرمنية في لبنان الأربعاء الفائت.

وشارك قرابة 15 ألف شخص، في مسيرة انطلقت من مدينة برج حمود ذات الغالبية الأرمنية والتي تقع شمال شرقي بيروت، باتجاه بطريركية الأرمن في مدينة أنطلياس شمالي بيروت، لمناسبة مرور 104 أعوام على "المذبحة الأرمنية" التي راح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون من الأرمن، مطالبين تركيا بالاعتراف بالمذبحة بوصفها إبادة جماعية منظمة للأرمن.

وقالت السفارة التركية لدى لبنان في بيان لها: "خلال التظاهرة التي نظمتها الجماعات الأرمنية في 24 أبريل 2019 جرى إحراق العلم التركي. ندين بشدة هذا العمل، ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين".

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام لبنان وأرمينيا، وعزفت فرق موسيقية مجموعة من الأناشيد والمقطوعات الحزينة حدادا على المذبحة، وأحرق المشاركون في المسيرة العلم التركي.

وطالب حزب الطاشناق، أكبر حزب أرمني في لبنان، الحكومة اللبنانية باعتماد يوم 24 أبريل يوماً وطنياً.

من الجدير بالذكر، أن أكثر من عشرين دولة حول العالم من بينها سوريا و لبنان، الأرجنتين، البرازيل، كندا، فرنسا، إيطاليا، روسيا، سويسرا، الفاتيكان، وفنزويلا وغيرها اعترفت "بالمذبحة الأرمنية"، فضلا عن التهجير القسري لنحو نصف مليون آخرين على يد السلطنة العثمانية، في حين لا تعترف السلطات التركية بها وتنكر بصورة قاطعة وقوع مذابح أو إبادة جماعية بحق الأرمن.