قناص أمريكي عائد من العراق يدهس مارة بسيارته

جهينة نيوز

يواجه جندي أمريكي سابق حارب في العراق اتهامات، بعد أن دهس حشدا من المواطنين بسيارته في كاليفورنيا الأسبوع الجاري.

ويعتبر المحققون أن الرجل المدعو إيسايا جويل بيبلز (34 عاما) وجّه سيارته عمدا إلى حشد من المارة في مدينة سانيفال بوادي السيليكون الأربعاء الماضي، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة في سن 13 عاما في حالة حرجة.

وذكر شهود عيان أن بيبلز زاد سرعة سيارته أمام ممر المشاة.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة، جيم تشوي، للصحفيين إن الرجل الذي تم توقيفه في موقع الحادث بعد أن اصطدمت سيارته بشجرة أقر بأنه دهس المارة عمدا ولم يعبر عن أي أسف لما فعله.

ويواصل المحققون عملهم من أجل الكشف عن دوافع الهجوم، وترجح الشرطة أن بيبلز لم يكن يعرف أيا من ضحايا الحادث وما من معلومات تكشف صلة له بتنظيمات إرهابية.

وأشارت والدة الموقوف، ليفيل بيبلز، في حديث إلى "أسوشيتد برس"، إلى أن ابنها يعاني من اضطراب نفسي منذ عودته من العراق حيث خدم قناصا، معربة عن قناعتها بأن ذلك يفسر ما حدث.