الصين تعتزم بناء محطة بحث علمي في القطب الجنوبي للقمر

جهينة نيوز

أعلنت الصين عزمها بناء محطة بحث علمي في منطقة القطب الجنوبي للقمر وتحقيق مهمة استكشاف القمر من قبل رواد الفضاء في غضون عشرة أعوام.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشانغ كه جيان رئيس مصلحة الدولة للفضاء قوله خلال افتتاح فعالية “يوم الفضاء الصيني” في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان: إن الصين ستطلق المسبار القمري “تشانغ أه 5 ” لجمع وإعادة عينات القمر إلى الأرض بنهاية العام الجاري مضيفاً: إن شاوشان في مقاطعة هونان ستكون أحد المراكز الدائمة لتخزين عينات القمر لافتاً إلى أن الصين تخطط لإطلاق أول مسبار لاستكشاف المريخ في عام 2020.

وأطلقت الصين في العاشر من آذار الماضي قمراً صناعياً جديداً للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

يشار إلى أن الصين حددت منذ عام 2016 يوم الـ 24 من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للفضاء في البلاد حيث يتزامن مع احتفالاتها بإطلاق أول أقمارها الصناعية إلى الفضاء عام 1970.