بوتين : سياسة العقوبات الأحادية تولد الإرهاب والتطرف والحروب

جهينة نيوز

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة العقوبات أحادية الجانب تخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف والحروب وتفجر الصراعات داعيا المجتمع الدولي إلى رد جماعي فعال على هذه العقوبات.

وقال بوتين خلال افتتاح المنتدى الثاني “الحزام والطريق” المنعقد حاليا في الصين وفق ما نقلت وكالة انترفاكس: “هذه الاتجاهات السلبية تؤدي إلى إيجاد تربة خصبة للإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية ما يتسبب بإيقاظ صراعات قديمة واندلاع حروب جديدة وخلق صراعات إقليمية متجددة”.

وشدد بوتين على أنه من المهم التصدي بفعالة لمخاطر تجزئة الفضاء السياسي والاقتصادي والتكنولوجي العالمي وتنامي ظاهرة الحمائية مبينا أن أخطر أشكالها هي القيود أحادية الجانب غير الشرعية المستخدمة حاليا للتحايل على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الأسوأ من ذلك الحروب التجارية.

ولفت بوتين إلى أنه بإمكان المجتمع الدولي فقط مواجهة تحديات مثل تباطؤ التنمية الاقتصادية العالمية وفجوة الرعاية الاجتماعية بين مختلف البلدان والتأخر التكنولوجي.

وكانت أعمال الدورة الثانية لقمة “حزام واحد طريق واحد” والتي تستمر لثلاثة أيام انطلقت في بكين أمس تحت عنوان “تناسق السياسات” بمشاركة 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيرا من أنحاء العالم.

إلى ذلك وصف بوتين تطور العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين بأنها قد تطورت بشكل أكبر من المخطط لها مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين العام المنصرم تجاوز الـ 108 مليارات دولار.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ: “تعاوننا وصل إلى مستوى غير مسبوق ليصبح مثالا على كيفية بناء العلاقات الحكومية الدولية في العالم الحديث” لافتا إلى أن مسؤولي البلدين وضعوا سقفا لحجم التبادل ليصل إلى 100 مليار دولار إلا أنه وصل إلى 108 مليارات مرتفعا بنسبة 5ر24 بالمئة.

قمة روسية أذرية إيرانية في آب المقبل

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي أن قمة ستجمعه بنظيريه الإيراني حسن روحاني والاذربيجاني الهام علييف في روسيا في آب المقبل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال لقائه علييف على هامش المنتدى:”اتفقنا على عقد قمة روسية أذرية إيرانية في روسيا في آب المقبل”.

وحول العلاقات الثنائية الروسية الاذرية لفت بوتين إلى تطورها مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي ارتفع بنسبة 14 بالمئة ووصل إلى 5ر2 مليار دولار.