البطريرك يازجي في رسالة الفصح: مزروعون في هذه الأرض وسنبقى هنا

جهينة نيوز

قال البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في رسالة له بمناسبة عيد الفصح المجيد: إننا نصلي اليوم من أجل السلام في الشرق ومن أجل عودة كل المخطوفين ولا سيما المطرانين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا ابراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس.

وأضاف البطريرك يازجي: إن فصح المسيح هو فصح افتقاد وفصح محبة وفصح غفران، ونحن كمسيحيين مشرقيين كنا هنا وسنبقى هنا وسنقرع أجراسنا دوما وأبدا، نحن مزروعون في هذه الأرض وتربطنا أفضل علاقة مع كل مكونات أوطاننا.

وأكد البطريرك يازجي: نحن كمسيحيين مشرقيين عازمون على البقاء في هذه الأرض مهما كلح وجه زماننا فهي قطعة من كينونتنا ورغم كل شيء يشدنا إليها وثاق التاريخ ووثاق الجغرافيا ووثاق الكينونة وسندافع عن وجودنا فيها بكل ما أوتينا من قوة.