السفارة الأمريكية في بغداد تقول أن ثروة خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار

جهينة نيوز:

كشفت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أن حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، تقدر بـ200 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وتابع البيان وفقا لوصفهم، "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءً من القمة".

وأضاف "فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من خامنئي، أو السلطات الإيرانية حول ما ورد ببيان السفارة الأمريكية ببغداد.

والإثنين، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو/ أيار المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت واشنطن منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.