أنقرة: على واشنطن أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الاعتيادي، للمتحدث أقصوي في العاصمة أنقرة.

وأكد أقصوي أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وشدد أن بلاده تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا وفي مقدمتها تنظيمات "ب ي د" و"ي ب ك" و"غولن".

ولفت أقصوي إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أدلى بتصريحات - مطلع الشهر الحالي- استهدف عبرها تركيا.

وقال "نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد ويتعين عليها الإدراك بأنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه في حال إتمام تركيا صفقة شراء منظومة "إس 400" للدفاع الجوي من روسيا، فإنها تخاطر بإخراجها من برنامج إنتاج طائرات "إف 35" الأمريكية.

وأضاف أن على تركيا الاختيار "بين أن تكون شريكا هاما في أقوى حلف عسكري في تاريخ العالم، وبين أن تتخذ قرارات طائشة تعرض من خلالها أمن الحلف للخطر".

ولفت إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة- مطلع الشهر الحالي- مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون وبعض أعضاء الكونغرس.

وأوضح أن مباحثات تشاووش أوغلو تركزت على العلاقات الإيجابية بين البلدين، والعلاقات التجارية والدفاعية.

وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 20 مليار دولار، مؤكدا أن هدف البلدين رفع هذا الحجم إلى 75 مليار دولار.