أستانا : المسار نحو تشكيل اللجنة الدستورية معقد و لا جولة قادمة للمحادثات قبل شهر يونيو

جهينة نيوز

أعلن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن نقاطا عدة غير واضحة تبطئ إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل الأمم المتحدة من خلالها بإحياء عملية تسوية النزاع السوري الذي تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص منذ العام 2011.

وقال لافرنتييف بعد جلسة جديدة من الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية، إن المسار نحو تشكيل اللجنة الدستورية معقد، مشيرا الى أن هناك بعض النقاط غير الواضحة، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الكازخستانية، من غير المحتمل التوصل إلى القائمة النهائية للجنة الدستورية، خلال هذه الجولة"، و أن الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا لن تعقد قبل شهر حزيران /يونيو.

وقال مدير القسم الآسيوي والأفريقي في الخارجية ايدربيك توماتوف للصحفيين اليوم الجمعة: إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق حول القائمة النهائية للجنة الدستورية السورية خلال هذه الجولة من محادثات أستانا حول سوريا، قليل و أضاف "أعتقد أنه ليس قبل شهر يونيو"

هذا وانطلقت يوم أمس في نورسلطان[أستانا سابقاً] الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" حيث ترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ورأس الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، بينما ترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال.

وشارك في الجولة أيضاً، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، يرافقه وفد من الأمم المتحدة، وكذلك وفدا، المعارضة المسلحة برئاسة أحمد طعمة، والحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري. بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.