الخارجية الكازخستانية: الجولة القادمة لمحادثات أستانا لن تعقد قبل شهر حزيران

جهينة نيوز

أعلن مدير القسم الآسيوي والأفريقي في وزارة الخارجية الكازخستانية، ايدربيك توماتوف، اليوم الجمعة، أن الجولة القادمة لمحادثات أستانا حول سوريا لن تعقد قبل شهر حزيران.

وصرح توماتوف للصحفيين: "أعتقد أنه ليس قبل شهر حزيران، مشيرا إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق حول القائمة النهائية للجنة الدستورية السورية خلال هذه الجولة من محادثات أستانا حول سوريا، قليل.

وأضاف توماتوف: "من غير المحتمل التوصل إلى القائمة النهائية للجنة الدستورية، خلال هذه الجولة".

وانطلقت يوم امس الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سورية بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" في نورسلطان (أستانا سابقاً).