الكشف عن صورة نادرة ترسم المعالم الأولى لعلاقة ميسي وزوجته

جهينة نيوز

كشفت وسائل إعلام عن صورة نادرة تجمع النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي برفقة زوجته أنتونيلا روكوز. الصورة المُلتقطة على شاطئ بالأرجنتين تعود إلى سنة 1998، وترسم المعالم الأولى للعلاقة التي تجمع الثنائي منذ سنوات

فقد نشرت صحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية صورة لميسي وهو في سن العاشرة برفقة زوجته الحالية أنتونيلا روكوز.

ويشير موقع صحيفة "ديلي ميل" أن هذه الصورة لم يسبق أن تم رؤيتها من قبل، إذ يظهر ميسي برفقة زوجته ومجموعة من الأشخاص الذين تبدو على ملامحهم السعادة، وأضاف الموقع البريطاني أن الصورة التقطت على الشاطئ في بونتا موغوتيس بالأرجنتين.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن الصورة التقطت في (يناير/ كانون الثاني 1998)، فقد كانت أنتونيلا على وشك بلوغ العاشرة من عمرها، وكانت كذلك صديقة مُقربة للغاية من ليونيل ميسي، وأردف أن أنتونيلا سافرت برفقة أسرتها إلى بونتا موغوتيس من أجل رؤية ابن عمها لوكاس سكاليا، الذي كان أحد أقرب أصدقاء ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي قد تعرف على أنتونيلا روكوز منذ مرحلة الطفولة، حيث بدأ علاقة هذا الثنائي في التشكل منذ تلك المرحلة، ليشد ليونيل ميسي الرحال بعدها ويرحل إلى برشلونة، من أجل اللعب مع الفريق الكتالوني.

وبعد سنوات من ابتعادهما عن بعضهما البعض، التحقت أنتونيلا روكوز بليونيل ميسي في برشلونة، حيث ظهرت مع النجم الأرجنتيني في عدة مناسبات وأحداث هامة. وفي سنة 2017، عقد الثنائي قرانهما في حفل مميز حضره الكثير من الأشخاص.

المصدر DW