فعل متهور من مسافر على متن طائرة بريطانية كاد يتسبب بكارثة

جهينة نيوز

أثار فعل متهور لمسافرعلى متن طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" البريطانية، هلع الركاب حين حاول فتح باب الطائرة، التي كانت مرتفعة بنحو 9000 متر حسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية .

ووفق الصحيفة ، فإن الطائرة كانت في رحلة متجهة من مطار غاتويك في مدينة كرولي إلى مدينة بيزا الإيطالية، مضيفة أن الركاب عاشوا موقفا لن ينسوه أبدا، بعدما باتت حياتهم على المحك بسبب "فعل متهور" من أحد المسافرين.

وعمد راكب، يناهز عمره 30 عاما، إلى فتح أحد أبواب الطائرة بالقوة، قبل أن يوقفه أفراد الطاقم وبعض المسافرين، حيث حاصروه وطرحوه أرضا لمنعه من الحركة.

وقال شهود إن الرجل كان عصبيا وغير متحكم في أفعاله، مشيرين إلى أنه كان في المرحاض، قبل أن يخرج منه بعد دقيقتين متوجها نحو الباب، حيث حاول فتحه عنوة مرتين، دون أي ينجح في ذلك.