ماهي العلاقة بين قصر القامة وفقدان الوزن

جهينة نيوز

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن علاقة وثيقة بين قصر القامة وفقدان الوزن، الأمر الذي يعكر صفو العديد من السيدات.

ففي مقابلة حصرية مع مجلة “هير” الإيرلندية، كشف “كريغ بريماك”، الرئيس المنتخب لجمعية طب السمنة أن قصيرة القامة تعاني من نقص في الأيض؛ ما يؤدي إلى صعوبة التخلص من الوزن الزائد .

وفقًا للخبراء، يبلغ معدل الأيض المتوسط لدى المرأة العادية 1400 سعرة حرارية في اليوم؛ ما يعني أن جسمها سيحرق 1400 سعرة حرارية يوميًا حتى لو استلقت في السرير لمدة 24 ساعة.

إلا أن الإحصائيات وجدت أن معدل الأيض في النساء الأقصر من 150 سم ينخفض إلى 1200 سعرة حرارية، بينما يرتفع في النساء الأطول من 170 سم إلى 1750 سعرة حرارية.

ويرجع ذلك إلى صغر حجم عضلات وعظام وأعضاء قصيرات القامة، وهي الأنسجة التي تحرق الكثير من الطاقة، وتعد أحد العوامل الرئيسة لفقدان الوزن.