عرض "رسالة إنتحار" هتلر في مزاد علني..!

جهينة نيوز

تُعرض "رسالة انتحار" الزعيم النازي، أدولف هتلر، للبيع في مزاد علني في الولايات المتحدة، والتي أبلغ فيها أحد جنرالاته بأنه لن يغادر برلين رغم التقدّم السريع للقوات السوفيتية عام 1945.

وتُعرض الرسالة النادرة في مركز المزادات الأميركي، "Alexander Historical Auctions"، في ولاية ماريلاند. وذكر رئيس المركز أنّ الرسالة تشكّل دليلاً استثنائياً ومكتوباً، يؤكّد نيّة هتلر البقاء والموت في العاصمة الألمانية، بعيد خسارته الحرب، ما يجعل من تلك الوثيقة "رسالة انتحار هتلر".

وكتب هتلر في رسالته النادرة، إلى المارشال فرديناند شورنر: "يتوجّب عليّ البقاء في برلين، لكي أشارك بشكل مشرّف في المعركة الحاسمة لأجل ألمانيا، ولكي أكون خير مثال لكل الباقين".