كيف ردت نادين نسيب نجيم على مقارنتها بسيرين عبدالنور..!؟

جهينة نيوز

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة مع الممثل قصي خولي من مسلسل" خمسة ونص" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وعلقت عليها قائلة" ما ضروري احكي الصورة بتحكي”.

وقد ظهرت نجيم إلى جانب خولي مع نظرات مليئة بالحب والغرام من أجواء الشخصية التي تؤدّيها معه في هذا العمل.

وقد قامت بعض الصفحات بمقارنة صورة نجيم وخولي مع الصورة التي جمعت الفنانة سيرين عبد النور بالممثل تيم حسن من أجواء مسلسل" الهيبة-الحصاد"، والملفت أن نجيم تقبلت صورة المقارنة على إحدى الصفحات بشكل طبيعي.

بعد فترة من نشر الصورة علقت نجيم عليها بـ “انا مبسوطة انه هيدي الصورة عملت استنفار وخلت الحسابات الوهمية تشتغل كلا، الحمدالله رمضان مبلش، الليل ويتعبوا بتعليقات سخيفة بكير! حريقة وبعد نحنا ما فرجينا مفاجآتنا الله بعينكم، حقكم تخافوا وتقلقوا وتشتروا فانز وتفتحوا حسابات وهمية لانه النجاح بدو ثقة ومع الاسف في كثير ناس فاقدة هل شي، شكرا كتير على كرهكم ريحتوني بصراحة عرفت قيمة هل عمل”.