احرصوا على أطفالكم من شاشات التلفزيون والأجهزة الذكية

جهينة نيوز

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم قضاء الأطفال الصغار أكثر من ساعة يوميا في مشاهدة التلفزيون أو الفيديوهات أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر، مضيفة: "كما ينبغي ألا يتعرض من هم دون العام الواحد لأي شاشات إلكترونية".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه "ينبغي أيضا للأطفال دون سن الخامسة أن يمارسوا أنشطة بدنية وينعموا بقسط كاف من النوم؛ لمساعدتهم على اكتساب عادات حميدة مدى الحياة، ومنع البدانة وأمراض أخرى في مراحل لاحقة من العمر".

وقالت الدكتورة فيونا بول، الخبيرة لدى المنظمة الدولية: "ما نحذر منه هو الإفراط في استخدام الأطفال الصغار لتلك الشاشات الإلكترونية".

وقالت المنظمة، في إرشاداتها إلى الدول الأعضاء، إنه ينبغي أن يقضي الأطفال من سن عام إلى 4 أعوام ما لا يقل عن 3 ساعات في أنشطة بدنية متنوعة توزع على مدار اليوم.

وذكرت أن من هم دون عام من العمر ينبغي أن يلعبوا على الأرض، ويتجنبوا الشاشات الإلكترونية تماما.

وأضافت أن عدم الانخراط في نشاط بدني يفاقم الزيادة في معدلات البدانة أو زيادة الوزن في أنحاء العالم.

ويمكن أن تؤدي البدانة إلى الوفاة المبكرة نتيجة أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

وقالت بول: "تجنب تلك الوفيات يتطلب البدء من سن مبكرة جدا".

وأضافت أن واحدا من بين كل 3 بالغين يعانون حاليا من زيادة الوزن أو البدانة، بينما لا يمارس واحد من كل 4 بالغين نشاطا بدنيا كافيا.

وتابعت: "في الفئة العمرية دون الخامسة، يعاني حاليا 40 مليون طفل في أنحاء العالم من زيادة الوزن، و50% من هذا الرقم في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، أي 5.9% من الأطفال على مستوى العالم".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في إرشاداتها، إن مرحلة الطفولة المبكرة هي فترة من النمو البدني والإدراكي السريع تتشكل خلالها العادات، وتكون أنماط الحياة الأسرية قابلة للتهيئة.

واستقت المنظمة الإرشادات من أدلة توصلت إليها مئات الدراسات، أُجري الكثير منها في أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وقالت المنظمة: "السلوكيات المرتبطة بالجلوس، سواء قيادة المركبات بدلا من السير أو ركوب الدراجات الهوائية، أو الجلوس إلى طاولة بالمدرسة، أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب على شاشات دون نشاط بدني تزداد شيوعا وترتبط بنتائج صحية سيئة".

وأضافت أن النوم غير الكافي بشكل مزمن مرتبط لدى الأطفال بزيادة التراكم المفرط للدهون، كما يقاس بمؤشر كتلة الجسم.

وذكرت أيضا أن قصر فترات النوم يرتبط بزيادة وقت مشاهدة التلفزيون ومدة ممارسة ألعاب الكمبيوتر.