اليابان: يجب تجنب سيناريو خروج بريطانيا من "بريكست" دون اتفاق

جهينة نيوز

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس، إلى ضرورة تجنب سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده آبي، عقب اجتماع جمعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس مفوضية التكتّل جان كلود يونكر.

وقال آبي إن الكثير من الشركات اليابانية استثمرت في بريطانيا لكون الأخيرة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "تلك الشركات بحاجة لبيئة استقرار وشفافية، من أجل مواصلة نشاطها في المملكة المتحدة".

وأشار "آبي" أن العلاقات بين اليابان والاتحاد الأوروبي "متينة وتستند إلى أسس راسخة"، معتبرا أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده والتكتّل، والتي دخلت حيز التنفيذ بالأشهر الماضية، كانت خطوة مهمة على طريق الحمائية".

ولفت إلى أن أهم قضية تشغل المجتمع الدولي في الوقت الراهن، هي استمرار نظام التجارة الحرة، وأنه اتفق مع الاتحاد الأوروبي على دعم التجارة الحرة والتعاون، لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وفي ذات الصدد، ذكر آبي أنه أجرى مع المسؤولين الأوربيين تقييما لجدول أعمال قمة مجموعة العشرين، المقررة بـ"أوساكا" باليابان، في يونيو/ حزيران المقبل.

وخلص إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي يشتركان في قيم عالمية، مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي وقت سابق، توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد مهلة البريكست حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني أن المملكة المتحدة ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة من 23 إلى 26 مايو/ أيار.

المصدر: الأناضول