بوتين يحذر من خطورة العقوبات أحادية الجانب

جهينة نيوز

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة العقوبات أحادية الجانب تخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف والحروب وتفجر الصراعات داعيا المجتمع الدولي إلى رد جماعي فعال على هذه العقوبات.

وقال بوتين في افتتاح المنتدى الثاني "الحزام والطريق" المنعقد في بكين: "من المهم تطوير استجابة فعالة لمخاطر تجزئة الفضاء السياسي والاقتصادي والتكنولوجي العالمي، ومواجهة الحمائية، التي أخطر أشكالها هي القيود أحادية الجانب غير الشرعية المستخدمة حاليا للتحايل على مجلس الأمن، أو والأسوأ من ذلك، لافتعال الحروب التجارية".

وأضاف أن المجتمع الدولي وحده القادر على مواجهة تحديات تباطؤ التنمية الاقتصادية العالمية، وفجوة الرعاية الاجتماعية بين مختلف البلدان والتأخر التكنولوجي.

وتابع: "لقد قلت مراراً وأريد أن أكرر أن هذه الاتجاهات السلبية تؤدي إلى إيجاد تربة خصبة للإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، مما تسبب في إيقاظ صراعات قديمة واندلاع حروب جديدة وخلق صراعات إقليمية متجددة".

المصدر: وكالات