كندا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة

جهينة نيوز

تسبب ارتفاع منسوب المياه في مزيد من عمليات الإجلاء في وسط كندا، وأعلن رئيس بلدية العاصمة أوتاوا حالة الطوارئ وحذرت السلطات في كيبيك من أن سدا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

وأعلن جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ إثر ارتفاع مستويات المياه بطول نهر أوتاوا وتوقعات بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة.

وطلب واتسون في بيان نشره عبر تويتر المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد.

وحذر من أن التوقعات تشير حالياً إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضراراً كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في 2017".

وبحسب موقع إلكتروني حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.