سريلانكا تعلن مقتل أبرز منفذي هجمات عيد الفصح

جهينة نيوز

أكد رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أن الداعية المتطرف زهران هاشم الذي لعب دوراً أساسياً في التفجيرات التي هزت البلاد الأحد الماضي، قتل في هجوم نفذه على أحد الفنادق في كولومبو.

وقال الرئيس السريلانكي للصحافيين اليوم الجمعة إن "ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران (هاشم) قتل في الهجوم على فندق "شانغري-لا"، وهو أحد الاعتداءات الستة التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد مخلفة أكثر من 250 قتيلا.

وذكر رئيس الدولة أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم "إلهام".

في فيديو بثه الثلاثاء تنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، يظهر هاشم بشكل واضح، وهو الرجل الوحيد في التسجيل الذي كشف وجهه بين ثمانية أشخاص.

وكانت الحكومة السريلانكية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى هاشم عندما رجحت وقوف منظمة إسلامية تحمل اسم "جماعة التوحيد الوطنية"، وراء الاعتداءات. وقالت شرطة سريلانكا إن هاشم الذي عرفت عنه باسم هاشمي، هو زعيم هذه الجماعة.