أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٦/ ٤: يعبّر عن رفضه للظلم والمآسي يسخر من الجميع ما عدا نفسه، قوي ومندفع، ينجخ في مجال المحاماة والفن والغناء، يحب تغيير العمل والعمليات الي فيها شهرة، يحب الجدال والوعظ، متطلب في الحب، ناجح في حياته، الانفراجات النفسية قفزة نوعية، هذه السنة فيها ظروف متنوعة، طريق مفتوح لفكرة مشروع، عدم الاخطاء من جديد بحق الشريك، عام للتغييرات للبعض من خلال النصف الثاني، يمر بمشاكل مادية، حظ على الصعيد المادي، تركات اموال

الحمل: متفائل تعرف كيف تخلق جوا لك وللاخرين، تقترح حديثا او ان حديثا يلهيك، تشمر عن ساعديك ويلتف الاصدقاء حولك، تعمل دعوات وعزائم، معرفة جديدة، تعوض عن خسارة سابقة، امنية تتحقق، من الافضل ان تكون ضمن مجموعة لتطلب امنية وتتحقق

الثور: متعب، نهار لا يمكن أن تبقى في مكان واحد، احتمال أن تعيش تجربة مهمة وربما تصل من خلالها لنجومية أو شعبية ونجاح وخاصةً اليوم مطلوب أن تكون بحجم المسؤولية بعملك، لا تضيّع فرصة مهمة، حضّر جيداً قد تظهر مسألة طارئة تمتحن طاقتك أو ادانتك، كن مرن وكن هادئ لأن اليوم مع المسؤولين ممكن تعامل مع غرباء، كن حذر اليوم.

الجوزاء: اليوم جيد يتميز بالحركة المثمرة للسفر والاتصالات لأماكن بعيدة بمختلف الاتجاهات، تشارك جلسات حوار مؤتمرات، جرأة غير مسبوقة، تلعب دور وسيط أو دفاع عن حقوقك ومواقفك، لا تتردد نهار يحمل أفكار جديدة لتكون سبب لتحقيق أهدافك وأحلامك وتخرج منتصر بنتيجة، يوم جيد للحركة لتطلق أفكارك، لقاء مهم.

السرطان: اليوم أفضل من الأمس، وما زالت ترتفع المعنويات وتناقش مواضيع مالية تتعلق بفاتورة أو قرض معين، بمعنى اليوم لا يخلو من مصاريف طارئة وتوظيفات مالية يمكن تعيد بناء ما تهدم وتصحيح بعض العلاقات التي ساءت أو انقطعت، اليوم يناسبك لتعيد لحوارات وتفاوض وتقدم عدة خيارات واقتراحات، انتبه من نفقات، تدقيق واهتمام بأمور إدارية غيبية، تطلب وتستفهم اليوم لأن اليوم يوجد فواتير وجرد حسابات عندك

الأسد: تعاني من معاكسات، توتر بالأجواء، يمكن صدفة تجد نفسك بورطة أو موقف مربك، إذاً اليوم ركز على الشراكة سواء شراكة عاطفة أو عمل ولا تخالف القوانين، فتش عن قواسم مشتركة وجرّب تتعاون مع الطرف الآخر حتى يوازيك بتحمل المسؤوليات أفضل من أن تدفع ضريبة صدقك، إياك والغضب، تجنب أي مواجهة، عنوان نهارك شراكة عمل أو عاطفة

العذراء: عليك أن تعرف كيف تستفيد من كل فرصة، اليوم شعارك العمل، اليوم عليك أن تعمل ليكون النجاح حليفك لكن ليس صدفة أو خطأ يمكن نتيجة تأتي بشكل عادي ودقة في المواعيد يمكن أن تتكاسل لذلك يمكن ان يكون صدفة الخطأ يمكن أن يكون مقصود لذلك استسلم، نهارك دعه للعمل وكن راضي، تحمّل الروتين من دون ملل، اليوم يوجد متعة بالعمل وتنظم وقتك لأن اليوم سوف تتنقل بأكثر من مكان، تضع النقاط على الحروف

الميزان: أنت اليوم الأقوى بين الأبراج تعرف كيف تصوّب سهامك، اليوم من الصباح تحب أن تبتسم وتكون نشيط وجريء، ولا تخف من التغيير، اليوم قادر لتحقيق هدف لذلك مصالحة وتسويات مطمئنة وجلسات رومنسية، أخبار جميلة اهتمام بأولاد أو نشاطات فنية أو تغيير إقامة، بمعنى تتقدم وتتخطى الخلافات اليوم

العقرب: مشاكل وضغوطات عائلية شخصية، لا تستخف بحاجات الأحبة وخصص وقت وكن لجانبهم لا تضيع وقت، عليك أن تباشر بالتصليحات المنزلية، تقوم بإعادة ترتيب منزلك ومكتبتك الشخصية، اليوم ركز على مسألة معينة وعملك والتصليحات ويمكن قصة عائلية تشغل بالك بخبر عاجل

القوس: تبرع بتقديم الحجج والبراهين وتمهد لحركة وسفر قصير وتحضير لعمل بدقة، مناسب لك لتثبت وجودك حتى تشارك بكل عزيمة وإيمان ويمكن أن تميل لحسم موضوع دقيق أو تنجز مشروع معقد أو تخوض تجربة، هذا اليوم قد تتلقى الدعم من أصحاب لكن وضح وشارك مع تخفيف بالمواضيع الحساسة، للزيارات والاتصالات، فكّر بشراء سيارة أو تبدل سيارة أو تصليح سيارة، بمعنى نهار للحركة

الجدي: فرصة ثمينة وإيجابية، إحداث تغيير مفيد، قد تتبرع بحل مسائل مالية مستعصية، تفاوض بمهارة، اليوم يوجد تكريم وربح بمكسب بعمل سابق أو هدية أو من خلال عمل إضافي أو زيارة ناس مضطرة أن تدفع بعض الهدايا ويمكن وجود عندك زيادة راتب أو مستخف أنت بالموضوع لكن اليوم تكون لجوج حتى تربح.

الدلو: القمر ببرجك، مواهبك على المحك اليوم، تحقق تقدم وانفراج، القمر ببرجك تناقش كل المواضيع التي كانت متراجعة، مطمأن نهارك، البسمة لا تفارقك والحظ حليفك، أنت مستعد وجاهز لتتقدم وتسيطر، نشيط اليوم اشراق لمعان شعبية، حان الوقت لتدخل منطق جديد لأن اليوم تاخذك الامور اينما تريد.

الحوت: ابتسم وإذا أزعجك أحد طبطب على كتفه قل له مضى ما مضى، يمكن أن تتهور في بعض أمورك عندك لحظات غضب يمكن الآخرين اليوم يغيرون رأيهم لا تخالف القوانين أو نهارك يحمل لك تأخير بالأعمال وبالمواعيد أوتحزن لظلم أحداً من محيطك، عنوان نهارك الهدوء