اعتماد البرنامج التنفيذي والزمني لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي

جهينة نيوز

اعتمد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي والزمني للمرحلة الأولى لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

وتتضمن المرحلة الأولى دليل دراسات التخطيط المكاني إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان باعتبارها تشكل أولوية في مرحلة إعادة الإعمار.

وناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للإسكان حيث تم التأكيد على التشاركية في التخطيط لقطاع السكن ما بين القطاعين العام والخاص وتمت الموافقة على عقد مؤتمر حول الاستراتيجية الوطنية للسكن والإسكان بمشاركة كل الجهات بهدف تطوير قطاع السكن في سورية وفق رؤية تتماشى مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

كما تقرر تأمين الكوادر البشرية اللازمة والإمكانيات لهيئة التخطيط الإقليمي بالتعاون مع جميع الجهات وإجراء مراجعة لآلية عمل هيئة الإشراف على التمويل العقاري لجهة الصلاحيات والتشريعات وتعزيز دور المكتب المركزي للإحصاء في وضع قاعدة بيانات تسهم في تنفيذ استراتيجية السكن والإسكان.

وأوضح المهندس خميس أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يمثل البنية الأساسية للتنمية الشاملة في جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة لتكون وفق تخطيط منهجي صحيح يراعي خصوصية ومقدرات كل منطقة مؤكدا أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني والتنفيذي لكل ما يتعلق بالإطار الوطني والمراحل التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع كل الجهات