بفوزه على تشرين.. الجيش يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم

جهينة نيوز

تصدر فريق الجيش الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على تشرين بهدف دون رد خلال لقائهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين “العاشرة إيابا”.

وتمكن الجيش من تحقيق فوزه الثمين عبر باسل مصطفى في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة من خلال متابعة لكرة مررها محمد الواكد فاجأت الحارس واستقرت على يمينه ليرفع الجيش رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن تشرين الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وتستكمل هذه الجولة غدا بلقاء الطليعة والنواعير في ديربي حماة وذلك على أرض الملعب البلدي والوحدة مع الكرامة على ملعب الفيحاء بدمشق والمجد مع الاتحاد على ملعب الجلاء بدمشق وحطين مع الشرطة على ملعب الباسل باللاذقية والوثبة مع الساحل على ملعب خالد بن الوليد بحمص وحرفيي حلب مع جبلة على ملعب السابع من نيسان بحلب.