بوتين: القانون الدولي يحدد الوضع في العالم وليس استخدام القوة

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إعادة قوة القانون الدولي فهو يحدد الوضع في العالم وليس استخدام القوة الأمر الذي سيمكن من حل الكثير من الأزمات الدولية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية اليوم: تحدثنا خلال المباحثات حول التعاون بين بيونغ يانغ وسيئول ومن المهم إعادة قوة القانون الدولي لأنه هو الذي يحدد الوضع في العالم وليس استخدام القوة وهذا سيكون خطوة مهمة جدا نحو حل الأزمات الدولية مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتفكيك البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية التي أعلنت استعدادها لذلك لكنها أكدت حاجتها إلى ضمانات لأمنها وللحفاظ على سيادتها.

وأوضح بوتين أن اجتماعه مع كيم كان بناء وجرى خلاله الحديث عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يعود لعدد من المبادرات التي اتخذها الرئيس الكوري الديمقراطي.

وأعرب بوتين عن استعداد موسكو لمواصلة التعاون بهدف خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الأمن في منطقة شمال شرق آسيا بشكل عام مجددا التأكيد على أنه لا بديل للتسوية السياسية للوضع في شبه الجزيرة الكورية.