الدفاع الايرانية تصنع 3 صواريخ جديدة  

جهينة نيوز

تمكن خبراء وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية وجهاد الاكتفاء الذاتي في طيران الجيش، من تصنيع 3 صواريخ جديدة اطلق عليها اسماء "حيدر" و"قمر بني هاشم" و"دهلاوية جو-ارض"، يمكن استخدامها من قبل المروحيات الهجومیة.

*صاروخ "حيدر":

هو صاروخ "جو-ارض" بمدى اكثر من 8 كم يمكن نصبه على مختلف انواع المنظومات الباحثة لاستخدامه في مختلف الاوضاع المناخية لاستهداف معدات الدروع والاجهزة الارضية وتجمعات الافراد بدقة بالغة وقدرة على الاختراق لاكثر من متر واحد.

*صاروخ "قمر بني هاشم":

صاروخ "جو-جو" و"جو-ارض" بمدى اكثر من 8 كم والقدرة على الاقفال على الاهداف قبل وبعد الاطلاق.

يمكن نصب الصاروخ على مختلف انواع المنظومات الباحثة لاستخدامه في مختلف الاوضاع المناخية لاستهداف معدات الدروع والاجهزة الارضية وتجمعات الافراد ويمكن استخدامه ليلا ايضا.

*صاروخ "دهلاوية جو-ارض":

صاروخ جو-ارض بتوجيه ليزري ومدى اكثر من 8 كم ووزن خفيف لاستهداف الدروع بدقة بالغة مع القدرة على الاختراق لـ 120 سنتيمتر.

يذكر ان صاروخ "دهلاوية" كانت له القدرة على الاطلاق من الارض الا انه تم تطويره للاطلاق من الجو ايضا.

جدير بالاشارة ايضا ان هذه الصواريخ هي الان في مرحلة الاختبارات التمهيدية وستدخل قريبا مرحلة الانتاج المكثف لنصبها على المروحيات الهجومية.

المصدر: وكالة أنباء فارس