المخابرات الروسية: واشنطن تحضر لعملية عسكرية في فنزويلا  

جهينة نيوز

كشف سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه تتوفر لدى روسيا معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لشن عملية عسكرية ضد فنزويلا.

وأضاف ناريشكين للصحفيين: "هناك مؤشرات من هذا القبيل، لكن الوقت وحده سيكشف لاحقا ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطة أم لا"، مشيرا إلى أن الوضع حول فنزويلا لا يزال في غاية التوتر.

و في ذات السياق أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى استمرار الولايات المتحدة في الترويج لسيناريو القوة لقلب النظام في فنزويلا.

وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي: "تواصل الولايات المتحدة الحديث عن احتمال استخدام سيناريو القوة لتسوية الأزمة الفنزويلية، رغم أن جميع بلدان منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية ومعظم الدول في المناطق الأخرى، أعربت بوضوح عن معارضتها للغزو المسلح لفنزويلا، أيا كان الغلاف الإنساني الذي سيرتديه هذا الغزو".

وذكرت زاخاروفا بأنه لا يجوز، إهمال الأسباب الداخلية للأزمة في فنزويلا، لكن دور الضغط الخارجي حاسم.