مشاهد إباحية قد تتسب بطرد هذه السيدة من عملها

جهينة نيوز

أعادت صحيفة ذي صن البريطانية ، نشر رسالة شاركها مراهق يدعى ليام فيليب من أدنبرة، على تويتر.

والرسالة، تلقاها الشاب من والدته، واتهمته فيها بأنه شاهد المواد الإباحية على جهاز "آيباد" الخاص بعملها، وهو ما قد يتسبب في طردها.

وحصدت تغريدة الشاب البالغ من العمر 19 عاما أكثر من 7 آلاف رد، وتجاوزت 51 ألف إعجاب منذ نشرها في 22 أفريل.

وللإشارة فإن الحكومة البريطانية تعتزم حظر جميع المواقع الإباحية للمقيمين في المملكة المتحدة، على أن يكون الدخول إليها عبر بطاقة الهوية أو جواز السفر أو دفع 5 جنيهات إسترلينية، وسيتضمن الحظر المواقع الإباحية المجانية والتي تجذب ما يقرب من 2 مليار زيارة شهريًا في جميع أنحاء العالم، في ظل محاولات الحكومة منع الأطفال أقل من 18 عامًا من الدخول إليها، ووضع أقصى قيود تمنعهم من مشاهدة مواد لا تناسب سنهم.