حلب نبض الاقتصاد والتجارة السورية

جهينة نيوز

يوماً بعد يوم تثبت سورية أنها قادرة على النهوض في وجه كل التحديات والصعوبات التي تعترضها، وأن كل قطاع يقوم بدوره ليستعيد عافيته دون النظر إلى حجم الخسائر التي تعرض لها خلال سنوات الحرب.

انطلاقاً من هذا الإيمان وتحت رعاية السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل وبشراكة استراتيجية مع سيريتل التي اعتادت المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي من شأنها أن تعيد الرونق والحياة للمجتمع السوري وبتنظيم شركة نظام افتتح معرض حلب الدولي بدورته الثانية على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ٥٠٠ شركة محلية وعربية وعالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والثقافية وغيرها.

ما ميّز المعرض هو التنظيم العالي المستوى بالإضافة إلى المشاركة المحلية من قبل مختلف القطاعات، وهذا ما أكد عليه أيضا مدير معرض حلب الدولي علي نظام الذي أشار خلال كلمته إلى أن الهدف من المعرض هو إثبات أن سورية مستمرة في صناعاتها رغم كل الظروف الصعبة، فيما أكد المشاركون في المعرض أن أهمية المشاركة تنبع من ضرورة دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وإثبات جودتها ومنافستها للأصناف العالمية.

عروض أسعار مغرية لاقاها الزوار من مختلف الشركات المشاركة ما جعل من زيارة المعرض فرصة لتبادل الخبرات والعقود والتعرف على المنتجات المحلية والحصول عليها بسعر التكلفة تقريباً.

معرض جديد يضاف إلى قائمة المعارض التي تقام على أرض سورية التي تبرهن للعالم أجمع في كل يوم أنها عصية على كل ما من شأنه أن يكسر جناحيها ويوقف عجلة التطور فيها.