روسيا تدشن بدء الإنتاج الصناعي لمحركات الجيل الصاعد من الطائرات المقاتلة

الخميس, 25 نيسان 2019 الساعة 15:41 | سياسة, عالمي

روسيا تدشن بدء الإنتاج الصناعي لمحركات الجيل الصاعد من الطائرات المقاتلة

جهينة نيوز

بدأت روسيا الإنتاج الصناعي للمحرك الجديد من أجل مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وكانت روسيا قد صنعت جملة نماذج من طائرة "سو-57" وزودت هذه النماذج بما يسمى "محرك المرحلة الثانية".

وبدأت روسيا في الوقت نفسه العمل في صنع "محرك المرحلة الأولى" وهو المحرك الجديد الذي يلبي متطلبات الجيل الصاعد من المقاتلات.

وقال مصدر في مكتب "لولكا" لتصميم المحركات إن محرك المرحلة الأولى يعزز ما تتمتع به مقاتلة الجيل الخامس من قدرات للمناورة والتخفي (البصمة الرادارية المنخفضة).

كما أن المحرك الجديد يمكّن الطائرة من بلوغ سرعة تتجاوز سرعة الصوت من دون أن تستهلك المزيد من الوقود (حارق لاحق).

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مكتب "لولكا" كان قد صنع 38 محركا جديدا من طراز "أ إل-41إف-1".


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