حملة للقضاء على الدهون المتحولة الضارة بالصحة

جهينة نيوز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عزمها الحد من كميات الدهون المتحوّلة الموجودة خصوصا في المخبوزات الصناعية والتي يضر الإكثار من استهلاكها بالصحة. في الثاني من نيسان من عام 2021، ستكون الحدود القصوى المسموح بها غرامين من الدهون المتحوّلة المنتجة صناعيا لكل مئة غرام من الدهون الغذائية المخصصة للاستهلاك.

وهذه الأحماض الدهنية موجودة خصوصا في الأطعمة المقلية والمخبوزات الصناعية وقوالب الحلوى والبسكويت فضلا عن الأطعمة الخفيفة المالحة والحساء المجفف.

وأشارت المفوضية في بيان إلى أن الهدف يكمن في "حماية صحة المستهلك وتزويد الأوروبيين بخيارات صحية أكثر على صعيد الغذاء".

وسقف الـ2 % هذا مطبق حالياً في الدانمارك منذ 2003. وفي الولايات المتحدة، باتت الدهون المتحوّلة الاصطناعية ممنوعة في المنتجات الغذائية منذ شهر حزيران 2015.

تستخدم الدهوّن المتحوّلة الموجودة في الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا، منذ خمسينات القرن الماضي على نطاق واسع في قطاع الصناعات الغذائية خصوصا لقدرتها في حفظ المأكولات.

وفي أيار 2018، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للقضاء على الدهون المتحوّلة الصناعية التي تتسبب بأكثر من 500 ألف وفاة مرتبطة بأمراض قلبية وعائية بحسب المنظمة.

وقبل أكثر من سنتين، أي في خريف 2016، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية إلى وضع حدود قانونية لهذه الدهون المتحوّلة. وأشار قرار البرلمان الأوروبي حينها إلى أن الاستهلاك الكبير لهذه الدهون يزيد خطر الإصابة بالسكري والعقم ومرض الألزهايمر وبعض أنواع السرطان.