تدمير أوكار للإرهابيين ومقتل عدد منهم بريف حماة الشمالي

الخميس, 25 نيسان 2019 الساعة 14:47 | شؤون محلية, أخبار محلية

تدمير أوكار للإرهابيين ومقتل عدد منهم بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت سانا بأن وحدات من الجيش وجهت صباح اليوم رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار المجموعات الإرهابية في قرى قسطون والزقوم وقليدين بريف حماة الشمالي.

واوقعت الرمايات في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم اوكارا ونقاطا محصنة.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مرابض مدافع هاون وقضت على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في قلعة المضيق وتل هواش وشهرناز والحويز بالريف الشمالي الغربي وفي قرى خان السبل والخوين والبريصة وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبى الشرقي


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