نفوق ثعلب ماء بعد دخوله موسوعة غينيس

جهينة نيوز

نفق ثعلب ماء اسمه تشارلي كان يقيم في حوض للحيوانات البحرية في كاليفورنيا بعدما احتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين في 2 آذار الماضي

ويعتبر هذا العمر نادر بين ثعالب الماء التي عادة ما تعيش 10 إلى 14 سنة في الطبيعة لكن يمكن أن تصل إلى سن العشرين، ودخل "تشارلي" موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية وهو كان "معروفا بذكائه واسترخائه".

وكان " تشارلي" قد أحبّ المحار وأسهم في البحث العلمي؛ حيث ساعد الباحثين على فهم إدراك ثعالب الماء للأصوات.

واحتضن الحوض في عام 1997 "تشارلي" عندما كان صغيرا إثر عواصف قوية أثارتها التغيرات المناخية.

وقال الحوض معلنا نفوق "سفيره" عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتبر خبراء في الحيوانات أنه لن يقدر على الصمود بمفرده في البرية وهو يحتاج إلى منزل".

وكان الحوض فقد في كانون الثاني أنثى ثعلب ماء تدعى "بروك" عن 21 عاما.