كلوديا كاردينالي تطرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت

جهينة نيوز

تعتزم الممثلة العالمية كلوديا كاردينالي، طرح جزء من ملابسها في مزاد عبر الإنترنت، من بينها أزياء عدة ارتدتها في أفلام معروفة.

وقالت دار "سوذبيز"، في بيان، إن "هذه الممثلة القديرة المشهورة عالميا بأدوارها السينمائية، التي تجسّد رمزا للأناقة في الستينيات، تكشف لنا عن شغفها بالموضة وعن خبايا أزيائها".

ينظّم هذا المزاد عبر الموقع الإلكتروني للدار بين 28 حزيران و9 تموز، ويشمل 130 قطعة، من بينها فساتين ومعاطف وبزّات تعرض في معرض مجاني يقام في صالات "سوذبيز" في باريس من 2 إلى 4 تموز.

وأوضح البيان أن "هذه المعروضات تشكّل تحية للموضة الإيطالية من أواخر الخمسينيات إلى مطلع الثمانينيات".

وهذه الملابس من تصميم ماركات متعددة، مثل روبرتو كابوتشي وباروكو وباليسترا ونينا ريتشي، وتضمّ لباس بحر من ماركة "كول أوف كاليفورنيا" يقدّر سعره بـ700 يورو ومعطفا من الجلد يتراوح ثمنه بين ألفين و3 آلاف يورو.

ومن القطع الرئيسية، فستان ضيق من تصميم نينا ريتشي ارتدته كاردينالي (81 عاما)، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 1965، إلى جانب ستيف ماكوين يقدّر سعره بين 6 آلاف و8 آلاف يورو.