محمد صلاح يغيب عن تشكيلة الموسم في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز

شهد إعلان رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن تشكيلة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عدة مفاجآت، أبرزها غياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وشهد التشكيل وجود الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، إلى جانب 6 لاعبين من مانشستر سيتي و4 لاعبين من ليفربول.

فيما لم يشهد التشكيل تواجد إيدين هازارد نجم تشيلسي إضافة لمحمد صلاح لاعب ليفربول.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: البرازيلي إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي).

الدفاع: الإسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول) – الفرنسي إيميرك لابورتي (مانشستر سيتي) - الهولندي فيرجيل فان ديك ( ليفربول) - ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: البرتغالي برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي) – البرازيلي فرناندو لويز روزا (مانشستر سيتي) – الفرنسي بول بوغبا( مانشستر يونايتد).

الهجوم: السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) - رحيم ستيرلينغ ( مانشستر سيتي).