ثمرة بطاطس عملاقة تتحول إلى منزل للإيجار بـ247 دولارا في الليلة

جهينة نيوز

تحولت ثمرة بطاطس عملاقة (مزيفة) إلى منزل يمكن استئجاره على موقع Airbnb )لتأجير واستئجار أماكن السكن) في ولاية أيداهو الأمريكية، على يد أحد مطوري المنازل الصغيرة.

فندق Big Idaho Potato Hotel عبارة عن هيكل على شكل ثمرة بطاطس عملاقة، يبلغ وزنه 6 أطنان تم إنشاؤه للترويج للبطاطس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يقع المنزل المصنوع من الحديد والجص والخرسانة في حقل ضخم، يطل على جبال Owyhee في قرية South Boise بالولاية المتحدة، حسب موقع "thisisinsider" الأمريكي.

يتسع منزل البطاطس لشخصين، ومفروش بديكور داخلي مزين بشكل أنيق للغاية، ويوجد سرير واحد بحجم كبير، حمام صغير، مطبخ صغير، مدفأة وتكييف.

ويبلغ طول المنزل الفندق 28 قدماً، وعرضه 12 قدماً، وأنشأ بواسطة لجنة البطاطس في ولاية أيداهو لتعزيز الخضراوات النبيلة.

وبعد التجول بهيكل ثمرة البطاطس العملاقة في الولايات المتحدة لمدة 6 سنوات على ظهر شاحنة، وقعت اللجنة في حيرة ما يمكن فعله بها، لكن كريستي وولف، مطور منازل صغيرة، كان لديه فكرة بارعة لتحويل إلى منزل.

تتكلف الإقامة في فندق البطاطس 200 دولار في اليوم، بالإضافة إلى 31 دولاراً رسوم الخدمة و16 دولاراً كضرائب ورسوم إشغال، ما يجعل السعر الإجمالي للإقامة لليلة واحدة هو 247 دولاراً.