بلومبرغ: سوريا لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من إيران طيلة اذار الماضي

جهينة نيوز

كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" نشرته امس الأربعاء أن سوريا لم تتسلم ولو قطرة نفط واحدة من إيران طيلة شهر مارس اذار الماضي.

ويظهر من بيانات "بلومبرغ" لتتبع السفن، أن سوريا وأوروبا لم تتسلما خلال الشهر الماضي أي شحنات نفط من إيران.

ولم تكشف الوكالة عن سبب توقف شحنات النفط الخام من إيران إلى سوريا، إلا أن ذلك يعود وفقا لمسؤولين سوريين إلى العقوبات المفروضة على سوريا، حيث لم تدخل أي ناقلة نفط إيرانية الموانئ السورية خلال أشهر، إضافة لتوقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق.

وتعاني سوريا من شح في الوقود منذ توقف الخط الائتماني الإيراني، وتفاقمت المسألة لتتحول إلى أزمة محروقات تعيشها سوريا منذ أسابيع، لدرجة أصبح فيها مشهد الطوابير أمام محطات الوقود أمرا معتادا في سوريا.