تزوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وبعد أن نفذ مأربه تخلى عنها

جهينة نيوز

تجلس ياسمين على أحد مقاعد محكمة الأسرة بشمال الجيزة تحمل طفلا رضيعا في يدها لم يتجازو عمره سوى أسبوعين لرفع دعوى إثبات نسب الطفل، وأيضا إثبات زواجها بعد أن تهرب منها زوجها العرفي وأنكر علاقته بها.

قالت الزوجة في مستهل حديثها:" نشأت في أسرة متوسطة الحال ولم يكن لي اخوات صبيان ووالدي توفي منذ طفولتي في حادث سير ولم تكن لى علاقات من قبل لغاية ما التحقت بالجامعة وتعرفت على أحد الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكانت صداقة عادية في البداية حتي بدأ الاهتمام بيننا وتعلقت به بشدة ولم أكن أعلم نواياه تجاهي"

وأكملت حديثها:" وبدأت العلاقة تتطور بيننا وأصبحنا نتكلم طوال اليوم ووعدني بالزواج بعد أن أنتهي من دراستي ولكن خدعني بكلامه المعسول حتى اثناء مكالمتنا الهاتفية قال لي أريد أن أشعر أنك زوجتي قول لي زوجتك نفسي، واستجبت إلى طلبه وبعد ذلك أخبرني اني هكذا أصبحت زوجته أمام الله وبعد يومين تقريبا طلب مقابلتي بحجة رؤية شقة سوف يقوم بشرائها وبعد إصرار منه ذهبت معه"

وأضافت ياسمين:" وتحت تأثير كلامه المعسول جعلني أفقد براءتي لأصبح زوجته في الخفاء وعندما شعرت بحجم الكارثة أكد لي أنه مازال عند وعده لي بالزواج ولكن بعد أن يقوم بتدبير أمور الزواج وللأسف صدقته لابدأ حياة من الجحيم وأصبحت أكذب على والدتي حتى أقابله حتى اكتشفت اني حامل وساعتها بدأ يتهرب من لقائي وطلب مني إجهاض الطفل ولكن حالتي الصحية لا تسمح وصارحت والدتي وقامت بضربي وهربت من المنزل وأقمت مع أحد أقاربي من بعيد حتى وضعت طفلي وبعدها رفعت دعوى إثبات نسب ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.